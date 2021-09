Skawa Wadowice chce w okręgówce udowodnić, że jest solidną firmą, dbającą o wychowanków [ZDJĘCIA]

- Wciąż nie mamy w zespole tzw. kilera, potrafiącego odnaleźć się w polu karnym i zrobić z piłką to, co do napastnika należy – zwraca uwagę Maciej Żak. - Prowadziliśmy przed sezonem rozmowy w tej ważnej dla nas sprawie. Wydawało się, że byliśmy już dogadani, ale nagle sytuacja przybrała dla nas niekorzystny obrót. Nie rezygnujemy z poszukiwań zawodników. Do końca sierpnia otwarte jest okienko transferowe. Będziemy starali się uzupełnić naszą kadrę.