„Śladami Jezusa”. Multimedialna podróż do źródeł chrześcijaństwa w Centrum Jana Pawła II

Krakowską wystawę „Śladami Jezusa” zainaugurowało wystąpienie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, który powiedział: - To bardzo ważne, że ta wystawa będzie przybliżała - z wielu względów, także kulturowych, oświatowych prawdę o korzeniach chrześcijaństwa, a także prawdę o chrześcijańskich korzeniach naszej ojczyzny. A my, przede wszystkim, nie zapominajmy, że w Ziemi Świętej w sposób szczególny zawarta jest prawda o krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest - jak powiedział św. Andrzej Apostoł tuż przed swoją śmiercią - moją jedyną nadzieją. Niech ta wystawa pokazuje, że dla nas wszystkich, żyjących także w XXI wieku, prawda o Ziemi Świętej, niezwykle skoncentrowana w miejscu Kalwarii, w miejscu śmierci Pana Jezusa jest naszą jedyną nadzieją.

Od 17 czerwca przez najbliższe 5 lat w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” będzie można podziwiać wystawę multimedialną „Śladami Jezusa”. Jak mówi Krzysztof Noworyta, pomysłodawca i producent ekspozycji: - Tematem wystawy jest opowieść o Jezusie, ale z perspektywy materialnych śladów jakie zostały po nim i jego historii. Dodaje również, że jest to wystawa skierowana do szerokiego grona odbiorców, nie tylko wierzących.

Jak udało nam się dowiedzieć, impulsem do stworzenia wystawy była piesza podróż jaką z Ziemi Świętej do Jerozolimy Krzysztof Noworyta odbył w 2014 roku. Cztery lata później rozpoczęły się pierwsze prace nad wystawą „Śladami Jezusa”, w które zaangażowane było 60 osób, w tym mieszkający od 30 lat w Jerozolimie, ojciec Narcyz Klimas franciszkanin, którego publikacja „Historia Bożego Grobu od I do X wieku” posłużyła za fundament dla scenariusza wystawy.

Następnie wystawa przeniosła się do Częstochowy, gdzie od marca do października 2020 można ją było podziwiać w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. A teraz, od 17 czerwca 2021 roku przez kolejnych 5 lat „Śladami Jezusa” podążać będą mogli krakowianie.

- Największą nagrodą dla nas będzie zadowolenie krakowskich widzów. Jeśli to zabierze kogoś w dalszą podróż, zachęci do odkrycia tej historii głębiej i zainteresowania się tym tematem, to o to chodzi – podsumowuje Krzysztof Noworyta.