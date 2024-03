Słodko-gorzki debiut Davida Olafssona w Cracovii

Słodko-gorzki Olafsson

- Wchodził w trudnym naszym momencie, bo nasza sytuacja w tabeli nie jest klarowna, ale ściągaliśmy go licząc na to, że z marszu wejdzie do gry, bo to 15-krotny reprezentant Islandii, od trzech sezonów grał w Kalmar od „dechy do dechy” – analizował szkoleniowiec Cracovii. - Nie jest to przypadkowy piłkarz. Potwierdził to, co o nim słyszeliśmy i widzieliśmy. On dobrze gra w defensywie, ma ciąg na bramkę. Gola strzelił w sposób profesorski. Dał jeszcze asystę Sokołowskiemu, po której powinna być druga bramka. Jego występ należy ocenić jak najbardziej udanie.

Cracovia miała kłopoty

- Zabrakło nam po prostu jakości w wykończeniu. O takiej sytuacji jaką miał w I połowie Miki Maigaard to co można mówić? Że trener nie trenował takich sytuacji na treningu i zawodnik był zaskoczony, że na trzecim metrze piłka stoi na środku przed bramką… - ironizował Zieliński. - Podejrzewam, że tak nie było. Nie można mówić o jakimś szczęściu, nieszczęściu, to jest po prostu piłkarska jakość. Powinna być bramka, inaczej by się grało. Oczywiście, nie można mieć pretensji tylko do niego, bo później „Sokół” miał idealną szansę, my daliśmy sobie strzelić gola, daliśmy się zepchnąć, narzucić sobie tę grę Korony, którą ona lubi. Daliśmy się złapać jak „frajerzy” w II połowie, mając mecz pod kontrolą, kiedy to Korona nie podchodziła pod bramkę. To jest element trudny do wytłumaczenia. Zobaczymy to, przeanalizujemy, tego meczu już nie cofniemy. Przykro nam, podejrzewam, że w innych okolicznościach człowiek by się cieszył z tego punktu, ale my się nie cieszymy, bo nam tych punktów brakuje, to nasz dwunasty remis. To nas nie popycha do przodu.