"Śmierć Zygielbojma" - film o żydowskim bohaterze, który próbował poruszyć sumienie Zachodu

Szmul Zygielbojm był żydowskim działaczem społecznym i politycznym okresu dwudziestolecia międzywojennego, który należał do Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. 12 maja 1943 roku w Londynie popełnił samobójstwo. Jego czyn miał być protestem przeciwko bezczynności świata wobec tragedii Holocaustu. Historia opowiedziana jest oczami brytyjskiego dziennikarza, który podobnie jak większość ówczesnych ludzi zachodniego świata, nie zdawał sobie sprawy ze skali dokonującej się na ziemiach polskich nazistowskiej zbrodni.

Londyn 1943 roku. Młody brytyjski reporter Adam szuka tematów, które popchną jego karierę do przodu. Pewnego dnia trafia na sprawę samobójczej śmierci tajemniczego przybysza z Polski. Temat wydawałoby się, jakich wiele, ale dziennikarz wiedziony przeczuciem postanawia przyjrzeć się losom zmarłego. Okazuje się, że to historia, która powinna wstrząsnąć światem.

Szmul Zygielbojm w okupowanej Polsce zostawił rodzinę, by wyruszyć z tajną misją do Nowego Jorku, acpotem do Londynu. Miał przekazać przywódcom zachodniego świata informacje o niewyobrażalnych zbrodniach popełnianych przez Niemców na milionach europejskich Żydów. Starania Zygielbojma zderzyły się jednak z obojętnością i niezrozumieniem. Załamany swą bezsilnością działacz, postanowił poświęcić własne życie, by nagłośnić sprawę.