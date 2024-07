Śmiertelny wypadek i trudna akcja w rejonie Mnicha. TOPR podsumowuje weekend

Śmiertelny wypadek na Orlej Perci

W sobotę 6 lipca ratownicy o godz. 8.24 dostali zgłoszenie od turystów będących na Orlej Perci, że widzieli upadek turysty z Pośredniej Sieczkowej Przełączki w kierunku Dolinki Buczynowej.

- Ratownicy w kilkanaście minut od zgłoszenia docierają na miejsce wypadku i odnajdują turystę bez oznak życia. Turysta po blisko 200 metrowym upadku doznał obrażeń wielonarządowych. Ciało turysty śmigłowcem przetransportowano na lądowisko przy zakopiańskim szpitalu - informuj ratownicy TOPR.

Po południu ratownicy otrzymali kolejne zgłoszenie o wypadku taternickim na Mnichu. Taternik podczas zjazdu na linie uległ wypadkowi. - Poniżej górnych półek Mnichowych na skutek “wahadła” doznał urazów głowy oraz kończyn dolnych. Śmigłowcem przewieziono go do szpitala - opisują wypadek ratownicy.

Niedzielny wypadek taternicki na mnichu

W niedzielę 7 lipca na Mnichu doszło do kolejnego wypadku taternickiego. - Tym razem na wschodniej ścianie Mnicha na Wariancie Ambrożego z wysokości spadł wspinacz i zatrzymał się na półce skalnej w jaskini Studnia w Mnichu. Śmigłowiec na miejsce wypadku przetransportował 12 ratowników, którzy po dotarciu do taternika udzielili mu pierwszej pomocy i w noszach francuskich przy użyciu lin dyneema wyciągnęli go na powierzchnię z jaskini po czym opuścili do podstawy ściany. Rannego taternika wraz z pozostałymi ratownikami przewieziono na lądowisko przy zakopiańskim szpitalu - opisują akcję ratunkową ratownicy TOPR.