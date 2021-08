Śmiertelny wypadek pod Mszaną Dolną. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na miejscu śmigłowiec LPR, jedna osoba nie żyje Joanna Mrozek

Śmiertelny wypadek w Łostówce w gminie Mszana Dolna. Samochód osobowy marki fiat uderzył w tył naczepy zaparkowanej ciężarówki marki man. Pierwsze zgłoszenie wypadku lokalizowało go w Mszanie Dolnej na ul.Zielonej, czyli trasie prowadzącej z miasta w kierunku Łostówki. Kiedy strażacy (PSP Limanowa, OSP Mszana Dolna, OSP Mszana Górna) dotarli na miejsce, okazało się, że jednak tragedia wydarzyła się już poza miastem. Jeden poszkodowany został zabrany karetką do szpitala, po drugiego rannego przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety 50-letni kierowca fiata zmarł w karetce. Jeden pasażer walczy o życie. Drugi wyszedł z opresji niemal bez szwanku. Do zdarzenia doszło przed godziną 19.