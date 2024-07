Specjalne pokazy słynnego filmu "Rozmowa" z okazji 50-lecia jego premiery w krakowskich kinach Pod Baranami i Kika

Ekspert od monitoringu Harry Caul (w tej roli Gene Hackman) zostaje zatrudniony do śledzenia młodej pary, którą nagrywa podczas spaceru po zatłoczonym Union Square w San Francisco. Podczas odsłuchiwania nagrań nabiera podejrzeń, że zarejestrowana rozmowa ujawnia tajemniczy spisek. Harry po raz pierwszy emocjonalnie angażuje się w sprawę i zwleka z dostarczeniem zapisu nagrania zleceniodawcy. Jego dotychczas poukładane życie zaczyna wymykać się spod kontroli.

"Rozmowa" została nakręcona przez Francisa Forda Coppolę dwa lata po kultowym "Ojcu chrzestnym". Reżyser zwykł mawiać, że film o Vito Corleone zrealizował tylko po to, by mieć środki na stworzenie opowieści o Harrym Caulu - ekspercie od podsłuchów, którzy na wszelkie sposoby broni dostępu do swojej prywatności.