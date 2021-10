Spisz. Zastępczy most w Trybszu na rzece Białce jednak powstanie Aurelia Lupa

Wszystko wskazuje na to, że patową sytuację w Trybszu z planowanym objazdem mostu na rzece Białce uda się rozwiązać. Mieszkańcy wsi nie będą musieli jeździć 40 kilometrowymi objazdami do Nowego Targu. Most zastępczy pożyczy góralom premier Mateusz Morawiecki.