Sprawa rodzinnego gangu sutenerów z Krakowa. Najpierw poddali się karze, potem jednak chcieli uniewinnienia

To oznacza Robert Ch. ma do odsiadki 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jego żona Grażyna Ch. 2 lata i 6 miesięcy, a jej brat Marek B. dwa lata i 3 miesiące. Artur K. zgodził się na wyrok 6 miesięcy więzienia oraz 2 lata ograniczenia wolności.

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że małżonkowie Ch. od 2010 do 2018 r. uzyskali z sutenerstwa korzyści prawie 10 mln zł, który następnie „prali” przez założone do tego celu rachunki bankowe. Za część kasy kupili dom pod Wadowicami i dobre samochody. W procederze pomagał im kuzyn Artur K.

Do przestępstw dochodziło w 9 mieszkaniach w Krakowie i w Zakopanem, w których, w dzień i w nocy, pracowało dla nich kilkadziesiąt dziewczyn. Oskarżeni zapewniali im bezpieczeństwo i transport do miejsc, w których uprawiały seks z klientami. Godzina wyjazdowej „usługi” to był koszt 100 zł, na miejscu seks była za 50 zł.

Oskarżeni to blacharz samochodowy, fryzjerka, elektryk i monter stolarki okiennej. Przez osiem lat tworzyli rodzinny gang sutenerów w Małopolsce.