"Sputnik nad Krakowem" - przegląd najnowszych filmów z Rosji w Kinie Pod Baranami od 11 do 17 czerwca

Organizowany od 2007 roku Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską" to unikalna okazja do zapoznania się z najnowszymi produkcjami z Rosji, które rzadko kiedy docierają na polskie ekrany. Po nietypowej (bo rozgrywającej się wyłącznie w przestrzeni internetu) 14. edycji, "Sputnik" wraca do sal kinowych, by ponownie zachwycać widzów niezwykłym bogactwem rosyjskiej kinematografii. W Krakowie wyląduje w Kinie Pod Baranami już 11 czerwca.

W programie przeglądu pojawi się "Wielorybnik" - najlepszy film weneckiej sekcji Giornate degli Autori, rozgrywający się w społeczności autochtonicznych Czukczów oraz wyróżniona na Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy animacja "Nos albo spisek odmieńców", oparta na twórczości Nikołaja Gogola i Dmitrija Szostakowicza. Obejrzymy też nagrodzonego czterema statuetkami Nika "Francuza" – film historyczny poświęcony znanemu dysydentowi i obrońcy praw człowieka, Aleksandrowi Ginzburgowi.