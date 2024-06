Stacja w Oświęcimiu nabiera znaczenia. W letnim rozkładzie jazdy PKP pojadą stąd pociągi do Poznania, Kołobrzegu, Szczecina, Zakopanego

Lista połączeń kolejowych z Oświęcimia jest coraz dłuższa. W nowym letnim rozkładzie jazdy PKP od niedzieli, 9 czerwca będzie można pojechać pociągiem do Poznania, Kołobrzegu, Szczecina czy Zakopanego. Od ub. roku Oświęcim ma już połączenia z Warszawą, Rzeszowem czy Przemyślem oraz kilka międzynarodowych, w tym do Monachium, Wiednia, Pragi i Budapesztu.

Pociągiem z Oświęcimia nad morze

Otwierają się nowe możliwości dla pasażerów, którzy chcą podróżować ze stacji w Oświęcimiu. W letnim rozkładzie jazdy PKP od 21 czerwca uruchomione zostanie bezpośredni pociąg TLK do Kołobrzegu. Podróż ma zająć niewiele ponad 9,5 godz. Wyjazd z Oświęcimia o godz. 21.56, a na miejscu pociągu będzie o 7.28. Od ub. roku Oświęcim ma już połączenia bezpośrednie m.in. z Warszawą, Rzeszowem czy Przemyślem Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś - Kołobrzeg jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc letniego wypoczynku. Znakomicie, że teraz będzie można dojechać tam bezpośrednio z Oświęcimia bez szukania połączeń w Krakowie czy Katowicach - cieszy się Joanna Zawadzka, mieszkanka Oświęcimia. Od grudnia ub. roku Oświęcim jest także na międzynarodowym szlaku, w tym do Monachium, Salzburga, Pragi, Budapesztu, Wiednia Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś Z kolei od 24 czerwca będzie można wyruszyć z Oświęcimia do Szczecina Głównego. Planowy wyjazd pociągu ze stacji oświęcimskiej o 23.57, a przyjazd do Szczecina o 8.02. Stąd można pojechać dalej do Świnoujścia czy Międzyzdrojów. Zwiększają możliwości podróżowania dla pasażerów ze stacji w Oświęcimiu Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś Przy tej okazji Oświęcim zyskał dwa połączenia z Poznaniem, bo zarówno pociąg do Kołobrzegu jak i do Szczecina jedzie przez stolicę Wielkopolski.

- Trzeba dodać, że korzystne są godziny odjazdu obu pociągów - dodaje oświęcimianka. W letnim rozkładzie jazdy PKP Oświęcim uzyskał nowe połączenia Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś

Pociągiem z Oświęcimia pod Tatry

Od 24 czerwca z Oświęcimia będzie można także pojechać do Zakopanego. Wyjazd o 1.50 a planowy przyjazd do stolicy do Zakopanego o 6.52. Podróż potrwa więc niewiele ponad 5 godzin. - To alternatywa dla jazdy samochodem, bo na zakopiance, szczególnie w sezonie, trudno nie trafić na korki - zauważa Krzysztof Zieliński z Oświęcimia. Pociąg pod Tatry pojedzie m.in. przez Bielsko, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Suchą Beskidzką. Nadal będzie wiele połączeń regionalnych do Krakowa czy Katowic Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś Z innych krajowych kierunków od grudnia 2023 Oświęcim ma połączenia, m.in. z Warszawą, Rzeszowem, Przemyślem, Tarnowem, Dębicą, Sędziszowem.

Nadal jest wiele połączeń regionalnych do Krakowa i Katowic. Do stolicy Śląska będzie nawet więcej w związku z uruchomieniem wspomnianych pociągów do Kołobrzegu i Szczecina. Pasażerowie powinni jednak zwrócić uwagę na nowe godziny odjazdów i przyjazdów w rozkładzie od 9 czerwca.

Oświęcim na międzynarodowym szlaku

Ponadto Oświęcim pozostaje na międzynarodowym szlaku PKP Intercity. Można tutaj wsiąść do pociągów jadących do Pragi, Wiednia, Grazu, Salzburga, Monachium. Do tego pociągi jadące do Wiednia prowadzą wagony do Budapesztu przez Bratysławę. W letnim rozkładzie jazdy PKP pojawiły się kolejne nowe bezpośrednie połączenia z Oświęcimia, m.in. do Poznania, Szczecina, Kołobrzegu, Zakopanego Archiwum Polska Press / Andrzej Banaś Uruchomienie nowych połączeń stało się możliwe m.in. dzięki zakończonej w ub. roku modernizacji stacji w Oświęcimiu. Pod kątem składów Intercity wykonane zostały dwa z czterech nowych peronów.

