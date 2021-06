Stanisław C., były dyrektor stadniny w Regietowie, skazany. Prokuratura stawiała mu zarzut gwałtu, sąd zmienił kwalifikację czynu

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa w Staszowie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gorlicach przeciwko Stanisławowi C., 73-letniemu dzisiaj, byłemu dyrektorowi Stadniny Koni Huculskich w Regietowie, mieszkańcowi i byłemu radnemu Brzeska. Wówczas utrzymała w mocy zarzut z początku śledztwa dotyczący gwałtu, którego ofiarą miała być 19-letnia wówczas praktykantka, pracująca w stadninie.

Z informacji, które dotarły do nas z terenu zaraz po zdarzeniu w stadninie, wiemy że gorlickich śledczych o podejrzeniu popełnienia gwałtu poinformowali pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. To właśnie tam w bardzo złym stanie psychicznym trafiła mieszkanka powiatu gorlickiego, która odbywała praktyki w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie. 19-latka miała mieszkać przy stadninie, tego feralnego ranka miała zostać zgwałcona.

Wymiar kary zasądzonej przez gorlicki sąd może wskazywać jednak, że zastosowano inną kwalifikację czynu. Minimalna kara pozbawienia wolności za gwałt wynosi dwa lata. Skazanie na rok pozbawienia wolności może sugerować, że w wyroku chodzi o paragraf 2 artykułu 197 Kodeksu Karnego, czyli doprowadzenia osoby do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności. Za to bowiem grozi od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności.

Dziewczyna uciekła z noclegu do karczmy. Tam pomocy udzieliła jej obsługa kuchni i sali. Natychmiast zawiadomieni zostali rodzice. To oni pojechali z córką do szpitala. Dopiero w obecności psychologa dziewczyna została przebadana ginekologicznie, pobrany został od niej materiał do badań.

Już wtedy we wstępnych zeznaniach miała wskazać na sprawcę czyli Stanisława C. W lipcu 2019 roku Stanisław C. usłyszał zarzuty. Wtedy też wobec podejrzanego zastosowany został dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Sąd nałożył na niego wówczas 20 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.