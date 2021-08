Starostwo powiatowe w Olkuszu uruchomi punkt informacyjny dotyczący projektu Kierunek Kariera Paweł Mocny

Pixabay

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego. W szczególności jest on dedykowany dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. We wtorek, 31 sierpnia mieszkańcy Olkusza i okolic będą mieli okazję do wzięcia udziału w projekcie.