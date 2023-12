Start w Zakopanem po nocy spędzonej w busie? Czego się nie robi, by wystąpić w alpejskich zawodach AZS Winter Cup

- AZS Winter Cup to cykl, który jest przeznaczony dla studentów i pracowników naukowych, którzy uprawiają i uprawiali narciarstwo na wysokim poziomie, lub zaczęli trenować narciarstwo na tyczkach - mówi Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa i organizator zawodów. - Podczas tego cyklu chcemy krótką naszą zimę jak najlepiej wykorzystać i sprawić żeby sens treningów mógł się objawiać podczas zawodów. Natomiast Akademickie Mistrzostwa Polski, to będzie podsumowanie całego sezonu narciarskiego. Tam jadą też często osoby początkujące. Ale uważam, że bez AZS Winter Cup nie byłoby takich AMP-ów jakie są w tej chwili. Jedno z drugim jest bardzo powiązane, ale ma różny charakter.

W cyklu AZS Winter Cup liczy się nie tylko to, kto wygra kolejne eliminacje, ale kto będzie w czołowej „15” zawodów. Im bowiem wyższe miejsce, tym więcej punktów do klasyfikacji generalnej. Zawody rozgrywane są w dwóch konkurencjach: slalomie gigancie i slalomie.

Zwykle pierwsze zawody AZS Winter Cup były też pierwszą okazją do ścigania się po długiej przerwie. Tym razem będzie nieco inaczej, bo spora grupa uczestników, głównie z Krakowa i Warszawy, przyjedzie do Zakopanego prosto z pierwszych Akademickich Mistrzostw Europy rozgrywanych we włoskim Val Di Zoldo. Zawody kończą się tam 21 grudnia, a dzień później narciarze mają być już w Polsce. W tym gronie jest Maja Chyla - zwyciężczyni poprzedniej edycji AZS Winter Cup.

- Dawniej, gdy miałam kilka lat, jeździłam co roku na narty z rodzicami do Val Di Zoldo. W 2021 roku powróciłam do tego miejsca po wielu latach, już na zawody - opowiada Maja Chyla, uczestniczka zimowej uniwersjady w Lake Placid. - Oczywiście nie wiem, czy na zbliżającej się imprezie trasa będzie ta sama, ale większość stoków jest mi tam znana. Oczywiście warunki na trasie to zawsze jest niespodzianka. Po kilku dniach zawodów i kilkunastu godzinach w podróży zmęczenie na pewno będzie spore. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie wrócimy. Najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada powrót na styk i start w pierwszych zawodach Winter Cup po nocy spędzonej w busie. Miejmy nadzieję, że jednak uda się wyjechać tak, by jeszcze zdążyć porządnie się wyspać.