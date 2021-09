Startuje 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w krakowskim Kinie Pod Baranmi

Festiwal Kino Dzieci to - organizowane cyklicznie od 2014 roku - niezwykłe wydarzenie skierowane do najmłodszych widzów oraz ich opiekunów. Od początku istnienia ideą Festiwalu jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych filmów, które wyróżniają się walorami edukacyjnymi, artystycznymi oraz produkcyjnymi.

Tego rodzaju filmowych perełek nie zabraknie w krakowskiej odsłonie Festiwalu. Kino Pod Baranami, w dwa kolejne jesienne weekendy: 25-26 września oraz 2-3 października zaprezentuje łącznie dziewięć różnorodnych tytułów.

Najmłodszych kinomanów do wspólnej zabawy zaprosi Klara Muu - energiczna i rozśpiewana mała krówka, która w filmie "Gwiazdka Klary Muu" przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. W pełną szalonych przygód podróż uda się krowia bohaterka szwedzkiej animacji "Mama Mu" wraca do domu. Niezwykła galeria zwierzęcych postaci obecna jest także w międzynarodowej produkcji "Nawet myszy idą do nieba", zrealizowanej techniką animacji lalkowej oraz w adaptacji popularnego szwajcarskiego komiksu "Yakari i wielka podróż", rozgrywającej się wśród niesamowitych amerykańskich krajobrazów.