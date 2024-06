Startuje osiemnasta edycja Letniego Taniego Kinobrania w krakowskim Kinie Pod Baranami. Na początek dwa plenerowe pokazy

Jep Gamberdella (Toni Servillo) właśnie skończył 65 lat. Ten przystojny, czarujący mężczyzna w pełni korzysta z uroków życia. Chodzi na eleganckie kolacje i przyjęcia, gdzie - jako znany dziennikarz i nałogowy uwodziciel - jest zawsze mile widziany. W młodości napisał powieść, która przyniosła mu sławę i odtąd stale obraca się wśród włoskiej socjety kulturalnej. Na tarasie jego rzymskiego apartamentu z widokiem na Koloseum wydaje przyjęcia, na których „ludzka machina" - jak brzmiał tytuł jego powieści - rozbierana jest do naga. W dniu swoich urodzin Jep dokonuje bolesnego rozliczenia z dotychczasowym życiem.

"Wielkie piękno" to film kultowy - zwłaszcza wśród widzów Letniego Taniego Kinobrania. Choć wraca na ekrany co roku, cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem, musiał więc znaleźć się w programie 18. edycji wakacyjnego festiwalu filmowego. Dzieło Paolo Sorrentino ("Oni", "Młodość", "Młody papież") to film, do którego chętnie się wraca, przede wszystkim ze względu na jego niezwykłą atmosferę, zderzającą nieposkromione carpe diem z pełnym melancholii egzystencjalizmem.