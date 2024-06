Stoiska z oscypkami wydzierżawione za grubą kasę. Jednak nie na wszystkie byli chętni

Najbardziej lukratywne miejsce oscypkowe znajdują się w Zakopanem na targu pod Gubałówką i na Krupówkach. Te 26 stoisk należy do Zakopiańskiego Centrum Kultury – agendy miejskiej odpowiedzialnej za kulturę i promocję Zakopanego. Ze środków uzyskanych przez dzierżawców stoisk, ZCK ma finansować swoją działalność.

Pod koniec maja ZCK ogłosiło przetarg na dzierżawę stoisk pod Gubałówką oraz na Krupówkach. Na targu pod Gubałówką do wydzierżawienia jest 10 stoisk, a na Krupówkach – 16, wszystkie na okres od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 roku. W sumie ZCK chciało miesięcznie zainkasować za stoiska z Krupówek min. 152 034 zł, a za te na targu pod Gubałówką - min. 121 114 zł, co łącznie dałoby 273 148 zł miesięcznie. Za 12 miesięcy robiłaby się z tego kwota 3 mln 277 tys. 776 zł.