Strażacy przerwali ćwiczenia w Nowym Sączu i ruszyli gasić prawdziwy pożar w Rożnowie

Ćwiczenia trwały, kiedy o godz. 10.22, niektóre z uczestniczących w nich zastępów otrzymały dyspozycję od oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Nowym Sączu nakazującą natychmiastowe wycofanie z zajęć i alarmowy wyjazd do Rożnowa. Z tej miejscowości nad Jeziorem Rożnowskim nadszedł bowiem alarm o pożarze jednego z domów. Zapaliły się sadze w kominie, a płomienie rozprzestrzeniały się bardzo szybko. To groziło unicestwieniem całego budynku, a nawet przerzuceniem się ognia na inne pobliskie zabudowania.

Do ratowania domu w Rożnowie przed spłonięciem skierowani zostali także druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oni musieli samodzielnie walczyć z ogniem do czasu przybycia zastępów PSP, te miały do pokonania dystans niemal trzydziestu kilometrów i to w górzystym terenie.

Według informacji podanej przez oficera dyżurnego Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu, pożarnicy, ochotnicy i zawodowcy,

wspólnymi siłami wygrali walkę z ogniowym żywiołem. Dom został uratowany, a płomienie nie dosięgły innych budynków.

🔔🔔🔔

Pobierz bezpłatną aplikację Gazety Krakowskiej i bądź na bieżąco!

Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.