Strażacy z Zakopanego świętowali. Były mundury galowe i odznaczenia

Popularny youtuber Mexicano TV zbierał pieniądze na "Dom Dziecka". Trafiły tam, po roku, dopiero po naszej interwencji

Mieszkaniec Wadowic przelał pieniądze na konto youtubera Mexicano TV, bo ten zapewniał go, że trafią one na konto Domu Dziecka. Przez blisko rok tak się nie stało. Mexicano zrobił to dopiero po naszej i internautów interwencji. Za pieniądze m.in. wadowiczanina dzieci z Domu Dziecka pod Suwałkami będą mieć opłacony wyjazd na basen. Jak pomagać potrzebującym, by przy okazji nie paść ofiarą naciągaczy?