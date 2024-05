Strefa czystego transportu w Krakowie zacznie obowiązywać później. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił dwie możliwości

Co dalej z SCT?

Według ostatnich założeń dotyczących krakowskiej SCT planowano, by od 1 lipca 2024 roku do strefy obejmującej cały Kraków nie wjeżdżały pojazdy, które nie spełniają norm emisji Euro 1 dla samochodów benzynowych i do Euro 2 w przypadku diesli; od 1 lipca 2026 r. - pojazdy do Euro 2 w przypadku aut na benzynę i Euro 4 w zakresie dieslów (nie będzie to dotyczyło mieszkańców Krakowa); 1 stycznia 2028 r. - pojazdy nie spełniające norm: do Euro 3 w przypadku silników benzynowych i Euro 5 jeżeli chodzi o diesle.