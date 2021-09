Stróże - Grybów. Ponad 17 mln zł na remont linii kolejowej. PKP zapowiada szybszą podróż

Zgodnie z podpisaną we wrześniu umową, wykonawca przygotowuje dokumentację projektową i jeszcze w tym roku rozpoczną się roboty. Prace na dwutorowym szlaku Stróże - Grybów obejmą kompleksową wymianę torów. Przewidziano wzmocnienie podtorza i wykonanie odwodnienia, co pozwoli zlikwidować ograniczenia prędkości. Utrzymane będą sprawne, rozkładowe podróże na południe Polski do miejscowości turystycznych, jak np. do Rytro, Żegiestów, Piwniczna, Muszyna