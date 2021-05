Studenci AGH pracują nad protezą przyszłości. Do jej skonstruowania wykorzystają techniki druku 3D

Karton na mleko, który nie będzie zalegał na wysypiskach. Studenci AGH pracują nad biodegradowalnym opakowaniem

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przygotowują prototypowe biodegradowalne opakowanie przeznaczone do przechowywania m.in. mleka i innej żywności o krótkim terminie przydatności - informuje uczelnia. Założenie jest takie, że opracowywany karton będzie zawierać materiały pochodzenia naturalnego, które ulegają rozkładowi w minimum 90 procentach. To pozwoli zakwalifikować opakowane do grupy odpadów możliwych do kompostowania, których produktami rozkładu będą tylko woda i dwutlenek węgla.