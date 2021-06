Studenci przymuszani do (dobrowolnych) szczepień? AGH przygląda się prokuratura, interweniuje RPO

Przypomnijmy: uczelnia zachęca do szczepienia się, zorganizowała akcję szczepień dla studentów, doktorantów i pracowników. AGH zakłada powrót do normalnego funkcjonowania od 1 października i niedawno uprzedziła, że osoby niezaszczepione do tego czasu będą musiały zostać objęte "systemem specjalnej ochrony fizycznej i organizacyjnej" dla zapewnienia im bezpieczeństwa. "Zapewne wprowadzone zasady mogą być dla nich uciążliwe" - stwierdził w swoim komunikacie kanclerz AGH Henryk Zioło. Z kolei dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH zdecydował, że do odbywania zajęć terenowych i praktyk zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci z zaświadczeniami o zaszczepieniu co najmniej pierwszą dawką, a ci, którzy "nie uznają za celowe poddania się szczepieniu", będą musieli poczekać na te zajęcia i praktyki do następnego roku.