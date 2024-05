Studenci UJ rozpoczęli okupację nieczynnego akademika w Krakowie. Chcą ponownego otwarcia "Kamionki"

Oświadczenie organizatorów strajku

"Studentki i studenci zrzeszeni w OZZ Inicjatywa Pracownicza rozpoczęli pokojowy strajk okupacyjny nieczynnego akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działanie podjęto z powodu niechęci do podjęcia rozmów z reprezentacją studentek i studentów zrzeszonych w OZZ IP wyrażonej przez władze uczelni oraz z powodu odrzucenia żądań przez Samorząd Studentów UJ. Strajk okupacyjny to sprzeciw wobec decyzji władz uniwersytetu o sprzedaży „Kamionki” oraz wobec niegospodarnego sposobu zarządzania zapleczem socjalnym uczelni.

Wraca temat akademika UJ przy ulicy Kamionka. "Kryzys mieszkaniowy na UJ! Pięć lat temu władze uczelni zlikwidowały DS "Kamionka" i do tej pory stoi on pusty. W październiku ponad 1000 osób nie…

Władze uczelni nie podejmują decyzji, wspominają o konieczności „zbadania zainteresowania”. Według okupujących studentek i studentów, 1600 podpisów pod petycją za przywróceniem „Kamionki” do funkcjonowania oraz wysokie oceny akademika w rankingach to wystarczające powody.

Wcześniejsza odpowiedź władz Uniwersytetu Jagiellońskiego:

"Zgoda na sprzedaż zespołu domów studenckich „Kamionka" została wyrażona w uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 2018 r. Zgodnie z ówczesną decyzją władz Uczelni środki ze sprzedaży tych nieruchomości mają być przeznaczone na budowę nowego akademika dla studentów na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Decyzja o sprzedaży „Kamionki" była podjęta po kilkumiesięcznej analizie przeprowadzonej ze studentami, którzy nie chcieli zamieszkiwać w ww. akademikach, argumentując to głównie znacznym ich oddaleniem od obiektów Uniwersytetu. Ponadto budynki położone przy ul. Kamionka 11 i 11a wymagały remontu, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych znaczących kosztów. Aktualnie, w związku z prośbą grupy studentów, trwa analiza potencjalnej możliwości przeprowadzenia modernizacji we wspominanych nieruchomościach, która zapewniłaby odpowiedni standard zakwaterowania. Dodatkowo Samorząd Studentów UJ podjął się badania losów osób, dla których podczas ostatniego naboru do domów studenckich UJ zabrakło miejsca. Takie badanie oraz analiza kosztów remontu i określenie skali zainteresowania ze strony studentów akademikami na „Kamionce" powinny dać odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłości tych akademików.

Uniwersytet Jagielloński nie planuje sprzedaży domu studenckiego „Bursa Jagiellońska"! Informacje pojawiające się w mediach społecznościowych są niezgodne ze stanowiskiem władz Uczelni i służą tylko wywołaniu niepokoju zarówno wśród studentów i pozostałych mieszkańców Bursy, jak i pracowników zatrudnionych w tym obiekcie UJ."