Sukcesy seniorów i juniorów Klubu Szachowego Dwie Wieże Kraków. "Królewska gra" dla wszystkich [ZDJĘCIA]

Krakowski klub z pewnością uplasowałby się na dużo wyższej pozycji, gdyby nie absencja arcymistrzyni Julii Osmak, reprezentantki Ukrainy na Olimpiadzie Szachowej, uczestniczki tegorocznych mistrzostw globu. Złota medalistka MŚ do lat 12 w 2012 roku, zajmująca trzynaste miejsce w światowym rankingu kobiet zawodniczka, z powodu koronawirusa musiała przejść obowiązkową kwarantannę.

Dobrze także spisują się juniorzy klubu. W ubiegłym roku awansowali oni do IV ligi, a w bieżącym do III ligi małopolskiej. 19 września będą rywalizować o awans do II ligi (ogólnopolskiej). Klub może się też pochwalić sześcioma finalistami mistrzostw Polski. W gronie juniorów wyróżniają się: Antoni Paprocki, Ewa Pawlikowska (ostatnio w Wiśniowej zajęła drugie miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach), Andrzej Kulesza, Magda Pudełko i Dawid Pękala.

Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 62 i Szkołą Podstawową nr 5 w Krakowie w ramach realizacji projekt "Szachy w szkole". Zajęcia prowadzą nauczyciele etatowi po kursach szachowych. Klub pomaga im w organizacji turniejów, a także wyławia talenty szachowe.