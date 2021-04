Świadek opowiadał o budowie domu oskarżonego Jana T. w Kryspinowie

Głównego oskarżonego Jana T. nie było na sali rozpraw. Jego obrońca Paweł Dembowski przedłożył sądowi pismo, z którego wynikało, że klienta czeka pobyt w szpitalu. Wnioskował o odroczenie rozprawy, ale sąd się na to nie zgodził.

Zgodnie z nowymi przepisami proces się może toczyć nawet jeśli nieobecność oskarżonego jest usprawiedliwiona. Może jednak później oskarżony wnosić o powtórzenie wszystkich czynności, które się odbyły pod jego nieobecność. Być może Jan T. tak zrobi i będzie chciał, by w jego obecności ponownie przesłuchano 52-letniego Janusza M. budowlańca, który brał udział w budowie domu oskarżonego w Kryspinowie.

Janusz M. opowiadał, że wycenił robociznę na 40 tys. zł, ale wszystkie materiały i sprzęt użyty przy tej inwestycji były z Budostalu 5. To ta firma zapłaciła wymaganą kwotę, a koszty były ukryte w fakturach wykorzystanych przy innych budowach. Zdaniem śledczych to była forma łapówki. Nieprawidłowe faktury wytwarzał sam świadek Janusz M. Nie krył, że zrobił tak, by otrzymywać kolejne zlecenia budowlane. Pytany o szczegóły zasłaniał się niepamięcią. Z zeznań wynikało, że na budowie Jan T. pojawił się może raz, poza tym to jego córka nadzorowała prace. Oboje są teraz oskarżonymi na procesie jak i 13 innych osób.