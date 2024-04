Świstaki w Tatrach wykopują się spod śniegu. Zimą schudły, że hej!

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego informują o kolejnych świstakach, które wykopują się z nor po zimowej hibernacji. - Czy wiecie, że świstacze rodziny spędzały zimę w wyścielonej wysuszoną trawą komorze zlokalizowanej na dnie głęboko wykopanej nory zimowej? W lecie korzystają z płytkich nor letnich i tzw. nor przejściowych (krótkich i ślepych korytarzy), w których chowają się w razie nagłego niebezpieczeństwa - zdradzają kilka ciekawostek z życia tatrzańskich zimowych śpiochów.