Swojska egzotyka, czyli warstwowa tortilla z szynką, jajkiem i warzywami [PRZEPIS]

W naszej warstwowej tortilli jest dużo warzyw i pożywna szynka, jednak jej podstawę stanowią jajka. To smaczny i wartościowy dodatek. Zobaczcie przepis.

Tortilla to rodzaj płaskiego, okrągłego placka, który powstał w Ameryce Południowej i stanowi doskonałą bazę do tworzenia innych potraw. Dlatego proponujemy połączyć jego egzotykę ze słowiańskimi składnikami i stworzyć jedyną w swoim rodzaju warstwową tortillę z szynką i jajkiem. Zobaczcie przepis

Placki tortillowe podobno już 12 tysięcy lat temu znane były w najstarszych cywilizacjach Ameryki Południowej, czyli Majów i Azteków. Kukurydza (a właściwie mąka), z której placki są wypiekane, stanowi niezwykle ważną kulturowo i religijnie roślinę dla tamtego obszaru geograficznego. Obecnie tortille są produkowane także z pszenicy i cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, także w Polsce. W porównaniu do innych produktów piekarniczych tortilla nie jest szczególnie kaloryczna (ok. 325 kcal), dlatego duże znaczenie mają dodatki, z którymi połączymy ten placek. Zamiast tłustego mięsa i sosów na bazie majonezu, warto zatem sięgnąć po zdrowe dodatki, bogate w składniki odżywcze i witaminy. W naszej warstwowej tortilli jest dużo warzyw i pożywna szynka, jednak jej podstawę stanowią jajka. To smaczny i wartościowy dodatek.

- Jajka dostarczają nam dużo pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. - Jedno zawiera ok. 6 gram białka i ma 75 kcal. Ale to nie wszystko, bo jajka mają też wiele składników mineralnych i witamin. Jajko to źródło witamin A, E, D, K, z grupy B (B1, B2, B12) oraz kwasu pantotenowego. Ze składników mineralnych w jajku występują: magnez, żelazo, jod, potas, wapń, fosfor, sód, cynk, fluor, krzem, miedź, selen, mangan i siarka. Są też kwasy Omega-3.

Warstwowa tortilla z szynką, jajkiem i warzywami

Warstwowa tortilla z szynką, jajkiem i warzywami. Fot. materiały prasowe Składniki: 12 jaj z M lub L

3 tortille pszenne

400 g szynki

0,5 czerwonej papryki

1 puszka kukurydzy,

1 mozzarella w kulce,

świeże zioła (bazylia, oregano, szczypior)

kilka pomidorków koktajlowych

Sposób przygotowania:

Okrągłą blaszkę smarujemy oliwą i układamy w niej pierwszą tortillę. Rozbijamy na nią 4 jaja, rozmieszczając tak, by trzymały się stabilnie na swoich miejscach. Można przytrzymać je za pomocą wykałaczek wbitych w żółtka. Szynkę kroimy w kostkę i rozmieszczamy na pierwszej warstwie białka, posypując jednocześnie ziołami oraz omijając żółtka, aby się nie rozlały. Kładziemy drugą tortillę i powtarzamy czynności, dodając jeszcze pokrojoną w kostkę paprykę, kukurydzę i mozzarellę. Na wierzch dajemy trzecią warstwę, tym razem pokrywając ją jedynie pokrojoną w plastry mozzarellą. Blachę z daniem wkładamy do piekarnika rozgrzanego wcześniej do 180 stopni i pieczemy ok. 20 minut z termoobiegiem. Jednocześnie na patelni smażymy cztery jaja sadzone w taki sposób, aby żółtko było lekko płynne. Po wyjęciu tortilli z piekarnika układamy na górze jaja wraz z przekrojonymi na pół pomidorkami koktajlowymi oraz przyozdabiamy świeżymi ziołami.

Pozostało już tylko pokroić danie i je zjeść. Smacznego!

Wideo Fakty i mity o ogórku