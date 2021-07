"Szable" z Oświęcimia gotowe do rywalizacji w europejskiej lidze akademickiej. Przedstawiono projekt i sztab szkoleniowy

Na początek przywołaliśmy słowa piosenki kultowego kabaretu „Elita”, ale nie po to, żeby wykpić projekt, ale właśnie go wesprzeć i być może wskazać największą bolączkę młodych zawodników, czyli być może braku wiary we własne możliwości.

Bez szans na rozwinięcie skrzydeł

To, że młodzi zawodnicy łatwo się poddają, kończąc przygodę z hokejem na lodzie po zakończeniu wieku juniora, wynika głównie z braku perspektyw na rozwinięcie skrzydeł. Przy lidze open, czyli możliwości zatrudniania przez kluby dowolnej liczby obcokrajowców, nie ma miejsca dla „swoich”, bo klubów w ekstraklasie jest raptem kilka.

Krajowa centrala, utrzymując przez kolejny sezon „zielone światło” dla obcokrajowców, walnie przyczynia się do niszczenia rodzimego hokeja, zamiast skupić się na „wyprodukowaniu” swojego towaru. Jeśli na rynku pojawiłoby się grupa nowych zawodników, to i wybór byłby większy, a - co za tym idzie – zawodnicy nie żądaliby zbyt wygórowanych apanaży, co jest głównym argumentem klubowych działaczy, wolących zatrudniać tańszych obcokrajowców. Argumentów prezesa, głoszących o niezmienności zasad w trakcie ich trwania, wielu nie kupuje. Trzeba umieć podjąć trudne decyzje, nawet, jeśli są one niepopularne.