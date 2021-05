Szczepienia dzieci przeciw COVID-19 w wakacje? Dr Stopyra: to bardzo dobra wiadomość

Najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia decyzję dopuszczającą szczepienie dzieci preparatem Pfizer/BioNTech podejmie także amerykańska Administracja ds. Żywności i Leków (FDA). Również Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała kilka dni temu, że rozpoczęła proces weryfikacji danych na ten temat, czyli de facto rozpoczęła proces rejestracji szczepionki przeciw COVID-19 przeznaczonej dla dzieci. Niewykluczone, że zostanie dopuszczona do użytku w czerwcu.

- To bardzo wiadomość. Dzieci mają duży udział w transmisji zakażenia. To właśnie one z przedszkola, żłobka czy szkoły przynoszą chorobę i zarażają resztę rodziny. Dlatego, jeśli szczepionki zostaną dopuszczone do użytku także w Europie, jak najszybciej i u nas powinnyśmy rozpocząć szczepienia w tej grupie - ocenia dr Lidia Stopyra, szefowa oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala im. Żeromskiego.