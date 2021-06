Szczyrzyc. W cieniu murów opactwa. Skarby Muzeum Klasztornego OO. Cystersów [ZDJĘCIA]

Szczyrzyc to niewielka, malownicza wioska w powiecie limanowskim w gminie Jodłownik. W jej centrum znajdują się między innymi szkoła i szpital. Sercem wsi od wieków jest Opactwo Cystersów, które promieniowało dawniej i promieniuje nadal na całą okolicę. Szczególny klimat tego miejsca wyczuwalny jest już od bramy klasztornej. Pod osłoną potężnych drzew, wiekowe monumentalne budowle kryją w sobie bogactwo historii, kultury i sztuki. Ponad siedemsetletnie mury zapraszają, by w ich cieniu pooddychać wiekową historią, a w atmosferze ciszy zwolnić i odetchnąć od pędzącej codzienności. Otwarte drzwi kościoła klasztornego zachęcają, by przed zwiedzaniem wstąpić i pokłonić się Matce Boskiej Szczyrzyckiej, Pani i Gospodyni tego miejsca.

Zbrojownia

Kiedy słupek rtęci na termometrze przekracza 30 stopni Celsjusza w murach muzeum panuje przyjemny chłód. Orzeźwienie to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić tę regionalną skarbnicę dziejów, tym bardziej, że ojcowie oprowadzają chętnych z ogromną życzliwością, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Mury klasztornego muzeum kryją wiele bezcennych zabytków malarstwa, rzeźby, piśmiennictwa i rzemiosła artystycznego, ale także numizmaty oraz militaria.

Muzeum istniejące od wielu lat od 1984 roku mieści się w zabytkowym spichlerzu, który wcześniej przez wieki służył jako rezydencja opata. Muzeum założył w 1954 roku ówczesny opat szczyrzycki o. dr Stanisław Kiełtyka, by gromadzić zabytki sztuki sakralnej i ludowej.

Gdy dotrzemy do klasztoru i zadzwonimy na klasztorną furtę, już za kilka chwil wychyla się uśmiechnięta twarz zakonnika, serdecznym gestem zapraszającego do zakonnej skarbnicy.

Muzeum składa się z trzech części. W sali na samej górze znajduje się tzw. „zbrojownia”. Skarbem w tej sali jest XVIII - wieczna kopia mapy świata z XIII wieku Konrada Milera z Hanoweru. Mapa ta przedstawia świat znany Europejczykom w XIII wieku z podziałem na trzy kontynenty: Azję, Afrykę i Europę. Jej centrum a zarazem centrum świata stanowi Jerozolima. Uważni obserwatorzy odkryją zaznaczoną również Polskę. Uwagę przykuwa także bogata kolekcja broni azjatyckiej między innymi: miecz japoński – „katana”, nóż do harakiri, kris malajski. Jest tu także liczna grupa broni drzewcowej: cep bojowy, berdysz, spisa kozacka. Jest także zachodnio -europejska broń biała oraz broń sieczna wschodnioeuropejska. Są także egzemplarze broni palnej. Można zobaczyć tu także fragmenty zbroi husarskiej takie jak napierśnik W rogu sali wzrok przykuwa XIX wieczna kopia zbroi rycerskiej z XVI wieku. W Sali tej w gablotach zgromadzono także bogaty zbiór minerałów, rud metali oraz szczątki zwierząt prehistorycznych, m.in. ząb mamuta.