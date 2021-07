Szpital w Wadowicach ma nowy cyfrowy aparat RTG. To urządzenie najwyższej klasy. Kosztowało ponad 1,2 mln złotych [ZDJĘCIA] Małgorzata Gleń

Dziś (9 lipca 2021r.) w wadowickim szpitalu powiatowym uroczycie poświęcono cyfrowy aparatu RTG, który ZZOZ zakupił w ramach projektu “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. To nowoczesne urządzenie bardzo potrzebne do diagnostyki pacjentów. Jego pełna nazwa to cyfrowy aparat DRx-Evolution Plus.