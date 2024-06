Szykuje się wysyp żłobków na Podhalu. Miejsc jednak i tak będzie za mało

Nowe żłobki powstaną w Zakopane, Witowie i Bukowinie Tatrzańskiej. Zapotrzebowanie jest jednak dużo większe. O tym jak wspomóc samorządy w wypełnieniu tej potrzeby rozmawiała z wójtami i burmistrzem minister Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej - Aleksandra Gajewska.

W Czarnym Dunajcu żłobek świętuje swoje pierwsze urodziny od powstania, a w Witowie i Bukowinie Tatrzańskiej dopiero są budowane. Swój żłobek chce wybudować także Zakopane. - Na pewno będziemy starać się o finansowanie. Z uwagi na ceny gruntów, to zakup nie wchodzi teraz w grę, ale sprawdzimy wszystkie możliwości jakie mamy. To będzie kwestia adaptacji jednego z budynków, który już mamy. Możliwość stworzenia żłobka pojawiła się niedawno, nie było to wcześniej planowane. Musimy to zrobić szybko, bo czasu jest niewiele, a chcielibyśmy skorzystać z tego finansowania - zapowiada Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. - Nie mamy na razie danych, ale zapotrzebowanie będzie bardzo duże. Sam znam wielu rodziców, którzy wożą swoje dzieci do sąsiednich gmina, a nawet powiatów. U nas tej usługi nie było, a jest bardzo potrzebna. Wskaźnik dzietności w naszym województwie i regionie jest bardzo wysoki. Tym bardziej takie miejsce jak żłobek powinniśmy mieć - dodaje burmistrz.

6,5 mld zł na programy opieki dzieci do lat trzech

Wspólnie z wójtami i burmistrzem z powiatu tatrzańskiego spotkała się sama minister, aby porozmawiać w jaki sposób ułatwić korzystanie ze środków - Mamy dwa programy jeśli mówimy o systemie żłobków. Mówimy o programie “Aktywny maluch”, z którego został zbudowany żłobek w Czarnym Dunajcu, ale też mówimy o programie “Aktywny rodzic”. Te dwa programy stworzyliśmy i zmieniliśmy po to, by stworzyć nowe miejsca w żłobkach. Mamy na to 6,5 mld zł, które czekają - mówi Aleksandra Gajewska, minister Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej. - Poza “babciowym”, które zapowiadaliśmy w kampanii jest również dofinansowanie do żłobków, czyli “aktywni w żłobku” do 1500 zł - dodaje pani minister.

Niezbędne odgórne finansowanie Jeden z unijnych programów zakładał finansowanie do trzech lat od powstania każdej placówki oferującej opiekę nad dziećmi do lat trzech. Po upływie trzech lat koszty finansowania miały spaść na samorządy, które nie zawsze są w stanie udźwignąć dodatkowego obciążenia.

- My jako samorządowcy obawiamy się, że bieżące wydatki zniszczą nasze budżety, a to zadanie nie jest subwencjonowane, tylko zadaniem własnym gminy. Jako samorząd, który już zbudował żłobek będziemy mieć bardzo potężne refinansowanie. Ta kwota została dźwignięta z 800 zł do 1500 zł. Te środki przeznaczymy na nowe zadania, a potrzeb jest bez dna. Baliśmy się, że po okresie 3 lat nie będziemy mogli utrzymać tych miejsc. Rodzice w czarnym Dunajcu nie płacą ani złotówki za miejsce w żłobku poza wyżywieniem dziecka. Dzięki programowi “Aktywny maluch” samorządowcy, ale i rodzice nie muszą dopłacać - mówi Marcin Rtułowski, burmistrz Czarnego Dunajca. - Apeluję, żeby opieka w żłobkach była subwencjonowana, tak jak jest to w szkołach. Te środki przyczyniłyby się do poprawy dzietności ogólnie. Matki nie chcą zostawać w domu. Chcą wracać do pracy - dodał.

Powstanie kilka nowych żłobków Samorząd w Zakopanem dopiero przymierza się do budowy żłobka, jednak w Witowie (gm. Kościelisko) nowy żłobek ma rozpocząć działanie jeszcze w 2024 roku. - We wrześniu rozpocznie funkcjonowanie żłobek w Witowie. Będzie miał 16 miejsc. Dzisiaj wiemy już, że te potrzeby są znacznie większe. Chcemy, by kolejny żłobek mógł powstać w Kościelisku - zapowiada Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. - Gdybyśmy w przypadku Kościeliska mówili o 80 miejscach, to też byłoby za mało. Potrzeba jest znacznie większa - mówi wójt.

Kolejny żłobek ma powstać w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu miejsce znajdzie się dla aż 60 maluchów. - Gmina Bukowina Tatrzańska podpisała już umowę jeśli chodzi o “Maluch plus”. Sięgnęliśmy też po środki z Polskiego Ładu. Będziemy budować w formule zaprojektuj-wybuduj. Czekamy tylko na projekt. Chcemy wyrobić się w terminie do 2025 roku. Zapotrzebowanie jest bardzo duże - zaznacza Andrzej Pietrzyk, wójt Gminy Bukowina Tatrzańska.

Minister Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej, która przyjechała do Zakopanego zapowiada, że przedstawiciele samorządów mogą liczyć na pomoc ministerstwa przy wypełnianiu wniosków i w innych formalnościach.

