Ta marynata do mięs to hit! Kurczak wręcz rozpływa się w ustach. Jak zrobić dobrą marynatę na bazie maślanki? [PORADNIK, PRZEPIS]

Udka dzięki marynacie na bazie maślanki będą wyjątkowo kruche i soczyste. Zobaczcie jak zrobić pyszną marynatę do mięs.

Bardzo aromatyczna, smaczna i wyrazista – taka jest marynata na bazie maślanki. Można ją dodawać zarówno do różnego rodzaju mięs, jak i do ryb. To w niej tkwi sekret idealnie soczystego i kruchego mięsa, które wręcz rozpływa się w ustach. Pamiętajmy, że dobra marynata oprócz tego, że nadaje smak, to także zmiękcza mięso. Jak ją przyrządzić?

W polskiej kuchni marynaty są bardzo ważnym elementem. Wystarczy sięgnąć po staropolską książkę kucharską lub spytać… babci. Wiele lat temu to dziczyzna była obecna na większości stołów podczas uczt – to właśnie specjalne podejście do tego mięsa, wymagało stworzenia przepisów na dobre marynaty. Pierwsze marynaty przyrządzane przez polskie gospodynie powstawały na bazie octu, jednak z czasem zaczęto do nich dodawać coraz bardziej wyszukane składniki, takie jak miód czy właśnie maślanka.

W czym tkwi sekret dobrej marynaty?

Każdy zapalony kucharz – czy to amator, czy profesjonalista – posiada swój unikalny przepis na doskonałą marynatę. To jej dodatek do mięs czy ryb potrafi diametralnie zmienić smak potrawy i zaskoczyć nawet największych smakoszy. Marynata oprócz tego, że nadaje smak, to także zmiękcza mięso. Dzieje się tak dzięki obecności w niej soli, która „wyciąga” wodę, ale też zmienia strukturę mięsa, która staje się bardziej chłonna.

To właśnie dlatego cały aromat przypraw i dodatków doskonale wchłania się do wewnątrz, a mięso staje się delikatne i kruche. Dobra marynata składa się z elementu kwaśnego. W przypadku maślanki zawarty w niej kwas zmiękcza mięso, co wpływa też na przyśpieszenie procesu pieczenia. Zapobiega też ona wyciekaniu soków, co sprawia, że mięso pozostaje aksamitnie kruche, ale soczyste.

Udka z kurczaka w zaskakującej marynacie [PRZEPIS]

Potrawy z grilla są uwielbiane, lecz często kojarzone tylko z sezonem majówkowym. A to błąd. W sezonie jesiennym grill można zastąpić domową patelnią grillową lub piekarnikiem, by odtworzyć niektóre potrawy i rozkoszować się ich smakiem. Udka dzięki marynacie na bazie maślanki będą wyjątkowo kruche i soczyste. Składniki: 10 udek z kurczaka

200 ml Maślanki Mrągowskiej naturalnej

3 ząbki czosnku

4 cm korzenia imbiru

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka kminu rzymskiego

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki chili

Przygotowanie:

Czosnek siekamy. Imbir obieramy i ścieramy na tarce. Maślankę, czosnek, imbir i pozostałe przyprawy umieszczamy w pojemniku blendera i miksujmy. Udka zalewamy marynatą, marynujemy całą noc lub dłużej. Udka grillujemy z każdej strony do przypieczenia skórki. Można w tym celu użyć patelni grillowej.

Taka marynata sprawdzi się również jako doskonały dodatek do ryb. Do maślanki można dodać różne przyprawy, które „podkręcą” smak dania.

Wideo Karkówka po cygańsku