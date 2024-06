Kuchnia staropolska: 5 zaskakujących faktów i ciekawostek na temat polskiej kuchni

1. Staropolska biblia smaków, czyli pierwsza polska książka kucharska

2. Tradycja smaku bez historii, czyli co tak naprawdę jadano dawniej

Świadczyć może o tym chociażby fakt, że wszechobecne dziś w rodzimych potrawach ziemniaki nie były powszechne w polskiej kuchni aż do połowy XIX wieku.

Dawniej w menu królowała różnorodność i regionalność, spowodowana między innymi brakiem masowej produkcji żywności, która z czasem ujednoliciła naszą dietę w całym kraju. Jednym z nielicznych specjałów, o których wspominają już XVII wieczne pisma, jest pasztet. – Zarówno pieczony, jak i przygotowany na chłodno, na wzór francuskiej terriny, pasztet obecny jest w polskiej kuchni od stuleci. Pierwsze polskie receptury bazowały na dziczyźnie, należącej do kanonu mięs najchętniej spożywanych przez szlachtę. Wiązało się także z przywiązaniem do tradycji myśliwskich. Dawne smaki zgłębiać można i dziś, między innymi dzięki produktom opartym na staropolskich recepturach i komponentach, takich jak właśnie dziczyzna – mięso dzika, jelenia czy królika – mówi Ewelina Jędrzejewska, ekspert marki Pasztet Dworski.

3. XVII-wieczni wegetarianie, czyli post non stop

Zaskakującym faktem jest to, że dawna kuchnia siłą rzeczy bazowała na składnikach typowych dla diety wegetariańskiej, a wręcz wegańskiej. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze wśród chłopstwa mięso było surowcem trudno dostępnym i stosunkowo drogim.

Bogatsi mieszczanie z kolei, nawet jeśli mogli raczyć się mięsiwami częściej, i tak ograniczali je w diecie z powodu licznych postów. Warto zaznaczyć, że dawniej polski Kościół nakazywał post nie tylko przed świętami, ale też we wszystkie środy, piątki i soboty.

Co więcej, zabronione były nie tylko mięsa, ale i nabiał, ponieważ zawierał tłuszcz. Dania mięsne, niezależnie od warstwy społecznej, w przeszłości były przede wszystkim elementem posiłków powiązanych z obchodzeniem świąt i ważnych uroczystości. W żadnym wypadku mięsa nie stanowiły elementu codziennej diety, jak ma to miejsce dziś. Dietę staropolską można więc zatem porównać do dziś bardzo modnego… fleksitarianizmu. Niestety dyktowanego nie własną wolą, a ówczesnymi wymogami religijnymi.