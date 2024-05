Tak kibice Puszczy Niepołomice wspierali zespół na stadionie w Zabrzu w meczu z Górnikiem. Zdjęcia Jacek Żukowski

Trzystu kibiców Puszczy Niepołomice zasiadło na trybunach w Zabrzu. Oglądali walkę swojej drużyny z Górnikiem, zakończoną wynikiem 1:1. To ostatni wyjazd w tym sezonie. Czy w kolejnym będą wyprawy do ekstraklasowych klubów? Nie wątpimy w to, Puszcza jest bardzo blisko celu, od utrzymania dzieli ją bardzo niewiele.