Tak ma wyglądać pierwsze w Beskidzie Wyspowym górskie molo. Planowana na Łopieniu atrakcja turystyczna nie wszystkim się podoba

Taras widokowy został wkomponowany w zbocze, po to, by nie zaburzać widoku sylwety z doliny. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać niezwykły widok z perspektywą na leżące poniżej miejscowości: Tymbark, Podłopień i Zamieście oraz na przeciwległe wzgórza.

„Beskid wieżowy… Za dużo widokowej infrastruktury w górach to też przesada... Przydałby się otwarte wiatki noclegowe których brak (coraz modniejszy jest wiating) choćby na wzór refugialów z gór rodnianskich np refugiul gargalau ze dwa w cenie tego szpetnika można by postawić” – czytamy w jednym z komentarzy pod udostępnionymi przez Gminę Tymbark wizualizacjami na Facebooku.

„Dramat! Inwestycja stricte nie turystyczna. Robi z dzikiego Beskidu Krupówki. Zamiast tego lepiej zrobić zamykany wiaty w stylu bacówki czy stodoły dla schronienia i noclegu turystów” – uważa inny komentujący.

„Molo na Łopieniu może i by było ciekawym pomysłem( innym) ale proszę pamiętać że nie ściągnie to do Tymbarku ani jednego turysty i ani jednej złotówki. A to dlatego że zarżnęliśmy ostatni punkt gastronomiczny, baza noclegowa jest w powijakach a na betonowym rynku ( identycznym jak wszystkie inne) nie kupisz w weekend nawet magnesu na pamiątkę. Turyści zatrzymają się w Limanowej albo Słopnicach gdzie ta baza będzie - nam przyniosą najwyżej śmieci w góry” – uważa jedna z użytkowniczek Facebooka.