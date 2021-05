Tak nasze życie zmienił koronawirus. Te nawyki i zachowania sprzed pandemii już nigdy nie wrócą. Będziemy za tym tęsknić OPRAC.: Anna Nowak

Nie da się ukryć, że pandemia diametralnie zmieniła nasze życie. Chodzi nie tylko o lockdown, siedzenie w domach czy ograniczone możliwości zakupowe, ale też małe, często niezauważalne nawyki i zachowania, które prawdopodobnie już nigdy nie będą takie same. Wyobrażacie sobie na przykład powrót do witania się uściskiem dłoni? Czy to w ogóle będzie możliwe? Co zmieniła pandemia? Zobaczcie zachowania, które wcześniej były normalnością, a teraz nie wiadomo, czy jeszcze wrócą.