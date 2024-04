Takie olbrzymy w Siepietnicy potrafią wyhodować członkowie Bieckiej Grupy Karpiowej Sazan. Ostatnio wędkarze wybrali się tam na zasiadki

Ostatnie ciepłe dni wywiodły wędkarzy nad wodę. Zaczęło się więc wiosenne sprawdzanie, co w stawach piszczy, jak ryby przetrwały zimę, a przy okazji rekonesans brzegów, by sprawdzić co się na nich dzieje i jak wiele worków na śmieci trzeba przygotować.

- Bo sezon zaczyna się od zbierania śmieci właśnie – mówi smutno Piotr Zapert, wędkarz. - Mało ich nie jest. Niestety – kwituje.

Dotyczy to nie tylko Siepietnicy, ale także rodzimej Kobylanki. O Klimkówce, brzegach Ropy i wszystkich innych potoków, nawet nie warto przypominać. Wróćmy jednak do ryb. Wczesna wiosna i wręcz upalna pogoda sprawiły, że wędkarze w domach usiedzieć nie mogli. I wybrali się na zasiadki.

- Niektórzy to nawet trzy doby spędzili nad wodą – mówi z pochwalą w głosie Zapert.

Efekty? Jak na zdjęciach. Złowione kapie z trudem można było utrzymać w rękach. Największy ważył szesnaście kilogramów. Było więc co dźwignąć, ale rekord stawu, który oscyluje wokół 20 kilogramów, nie został pobity.