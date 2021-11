Targi artystów, dzień otwarty muzeów i śpiew na Rynku. Fotograficzne podsumowanie długiego weekendu [ZDJĘCIA]

W czwartek, 11 listopada, Viki Gabor, Piotr Kupicha i De Mono, a wraz z nimi krakowianie zgromadzeni na płycie Rynku Głównego, odśpiewali patriotyczne przeboje. Najpierw, w samo południe, zgromadzeni na Rynku Głównym odśpiewali wspólnie hymn. A później, podczas koncertu w formie karaoke, zabrzmiały hity wszech czasów w wykonaniu Viki Gabor, Piotr Kupichy, Three Of Us i Marty Gałuszewskiej. Każdy mógł się włączyć w to muzyczne świętowanie - obok sceny stanął wielki telebim, na którym wyświetlano teksty utworów.

W Święto Niepodległości odbyła się też kolejna Krakowska Lekcja Śpiewania. Podczas koncertu na Rynku Głównym z udziałem artystów Teatru Loch Camelot i śpiewającej publiczności zabrzmiały pieśni związane z tą rocznicą.

Z kolei w sobotę, 13 listopada, o godz. 11 rozpoczęła się czwarta edycja wydarzenia skupiającego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie twórców i projektantów wystawiających swoje prace oraz wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć wyjątkowe ilustracje, plakaty, obrazy, biżuterię i inne przedmioty użytkowe. W sobotę i niedzielę w wydarzeniu wzięło udział ponad 30 wystawców ze wszystkich dziedzin sztuki - od malarstwa, przez grafikę, ilustrację, fotografię, komiks, dizajn, plakat po książkę.