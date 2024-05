Targi Małych Domów „Twój Mały Dom” trwają w Krakowie w Parku Handlowym Zakopianka

Jak twierdzą organizatorzy trend małych domów zyskuje na popularności również w Polsce. – Coraz więcej osób decyduje się na tego typu rozwiązania ze względu na niskie koszty budowy, ale także rosnące zainteresowanie zrównoważonym stylem życia, mobilnością i minimalizmem. Rodzaje i technologie w jakich budowane są małe domy, oferują wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych metod budownictwa. Małe domy są w przystępnej cenie, łatwo je przetransportować, ustawić w dowolnym miejscu, a także modyfikować według własnych potrzeb, ponieważ domy dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, a to pozwala na ich dostosowanie do indywidualnych preferencji. To także dużo krótszy czas budowy i gwarancja ceny – mówi Filip Kołodziej, organizator targów Twój Mały Dom.