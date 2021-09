Tarnów będzie szczepił przeciw COVID-19 w autobusie MPK. Akcja odbędzie się w weekend na tarnowskich błoniach

Jedna z plenerowych akcji szczepień w najbliższy weekend odbędzie się na tarnowskich błoniach podczas miejskiej imprezy „Dzień Babiego Lata”. Dwa, specjalnie oznaczone autobusy komunikacji miejskiej zaparkują obok sceny.

- Zostaną odpowiednio przygotowane i zdezynfekowane – mówi Marzena Habel, zastępca dyrektora Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej .

W jednym z pojazdów będzie odbywała się kwalifikacja medyczna i wypełnianie ankiet od chętnych na szczepienie. W drugim pracownicy Zespołu Przychodni Specjalistycznych będą w godz. 14-18 prowadzić szczepienia jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson

- Wyszliśmy z nowym pomysłem, by zachęcić mieszkańców do szczepień i poprawić komfort ich przeprowadzania – mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa ds. Polityki Społecznej. - Warto się zaszczepić, bo szczepienia pomagają, a nie szkodzą. Widzimy to choćby po chorych na COVID-19, które przebywają w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Żaden z nich nie był szczepiony – dodaje.