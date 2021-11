Tarnów. Finał remontu i utrudnień na Lwowskiej nie zlikwiduje korków na wjeździe do miasta i w kierunku węzła autostrady [ZDJĘCIA]

Dojazd przez Lwowską w Tarnowie do autostrady A4 z problemami

Rozpoczęte wreszcie z poślizgiem w połowie 2019 roku prace przygotowawcze na Lwowskiej po kilku miesiącach zamarły. Powodem były liczne nieporozumienia pomiędzy miastem a wykonawcą. W końcu magistrat wymówił umowę firmie Strabag, a ta pozwała miasto do sądu domagając się kilkumilionowego odszkodowania.

Remont drogi na niespełna kilometrowym odcinku od potoku Małochlebówka do zjazdu do szpitala św. Łukasza już na starcie mocno się opóźnił. Przedłużały się bowiem procedury związane z wydaniem przez wojewodę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

Dokończą remont ulicy Lwowskiej, jeśli zdobędą pieniądze

Wydanie 38 milionów złotych na rozbudowę ulicy nie wyeliminuje problemu korków, które na wjeździe do miasta od wschodu tworzą się zwłaszcza w godzinach szczytu . Przebudowany fragment Lwowskiej ma wprawdzie teraz pod dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale sąsiadujące z nim dwa pozostałe odcinki mają po jednym pasie ruchu i nie wiadomo kiedy doczekają się modernizacji. Co gorsza, wąski przejazd pod wiaduktem kolejowym stanowi wąskie gardło, bo dziesięć lat temu - podczas jego przebudowy nie pomyślano o takim jego poszerzeniu, by zmieścił po dwa pasy ruchu.