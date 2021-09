Tarnów. Klub Czarownic wspólnie z „Jaskółkami” organizuje zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci. To już ich kolejna akcja charytatywna

Klub Czarownic i "Jaskółki" pomagają dzieciom

Grupa przyjaciółek z Tarnowa, która działa w Klubie Czarownice wyszła z kolejną inicjatywą pt. „Uczeń może mieć jedynkę, ale nigdy smutną minkę”. Od 6 września prowadzi zbiórkę przyborów i artykułów szkolnych. W akcję zaangażowany jest także Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Potrzebne są m.in.: kredki, ołówki, flamastry, zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki czy plecaki. Trafią one do dzieci z Domu Samotnej Matki i jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Chemicznej.

- Chcemy, by dzieci mogły z uśmiechem na twarzy rozpocząć rok szkolny i pomóc w organizowaniu dla nich wyprawki z prawdziwego zdarzenia – mówi Beata Janowska-Ptasznik z klubu Czarownic.

Trwa zbiórka artykułów szkolnych

Zbiórka prowadzona jest do 30 września. Artykuły szkolne można dostarczać do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów przy ul. Pszennej 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 9- 15) oraz w salonie fryzjerskim "U Beaty i Kasi" (ul. Krasińskiego 46 w Tarnowie w godz. 8-20).