Tarnów. Krypta w bazylice katedralnej otwarta dla wiernych. Zakaz odwiedzin cmentarzy jej nie dotyczy [ZDJĘCIA]

Dzień Zaduszny na Wawelu. Msza święta z procesją do grobów królewskich [ZDJĘCIA]

- Od chwili zmartwychwstania Jezusa ostatnie słowo nie należy już do śmierci, ale do życia, które nie będzie miało kresu. Oto najważniejszy horyzont naszej nadziei - mówił kard. Stanisław Dziwisz we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych podczas Mszy św. z procesją do grobów królewskich i modlitwą w intencji zmarłych spoczywających w Katedrze Wawelskiej.