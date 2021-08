Tarnów. Mam świadomość, że przede mną trudne zadanie, ale zrobię wszystko, żeby postawić "Jaskółki" na nogi [ROZMOWA]

Długo się Pan zastanawiał przed złożeniem dokumentów w konkursie na prezesa klubu?

Widziałem co się z tym klubem dzieje i tak jak wielu kibiców, mnie również serce bolało. Nie chce i nie będę oceniał poprzedniego zarządu, bo nie wiem w jakich realiach w tym czasie poruszali się działacze. Natomiast brałem pod uwagę, że jeśli pojawi się konkurs na stanowisko prezesa, to w nim wystartuję. Nie powiem, że nie miałem obaw, bo każdy chyba by je miał w tej sytuacji. Muszę teraz włożyć wiele wysiłku, pracy i pomysłów, żeby odbudować wizerunek klubu . Trudne zadanie przede mną i mam tego świadomość, ale skoro dane mi było wygrać ten konkurs, to zrobię wszystko, żeby ten klub postawić na nogi.