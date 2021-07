Tarnów planuje budowę kolejnego ronda na Klikowskiej. Od niego prowadzić ma również nowy łącznik do ulicy Szujskiego Paweł Chwał

W Tarnowie powstać ma kolejne rondo na skrzyżowaniu ulic: Klikowskiej, Romanowicza i Niedojadły. Jednocześnie ta ostatnia ulica ma zostać wydłużona, przez co od Klikowskiej można będzie dojechać bezpośrednio do Szujskiego, bez niepotrzebnego nadkładania drogi, jak to ma miejsce obecnie.