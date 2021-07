Tarnów. Ponad 40 mln zł na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Białej. Tarnów będzie lepiej chroniony przed powodzią

Nowe wały przy Białej w Tarnowie

Starania o uzupełnienie brakujących odcinków wałów przy Białej oraz modernizację istniejących trwały co najmniej od pamiętnej powodzi w 2010 roku, kiedy to potężna fala wezbraniowa, płynąca od Ciężkowic i Tuchowa, dotarła do miasta i zalała większą część ogródków działkowych między ul. św. Katarzyny i Kassali. Zagroziła domom m.in. na os. Kolejowym, ale dzięki ustawieniu zapór z worków z piaskiem udało się je ochronić.

Prace przy budowie blisko 700 metrów zupełnie nowych obwałowań w tym miejscu wchodzą właśnie w decydującą fazę. Niestety, w trakcie robót natrafiono na niezidentyfikowane wcześniej wysypisko śmieci.