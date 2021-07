Tarnów. Seria pijanych kierowców w regionie. Jeden jechał na podwójnym gazie autostradą, drugi spowodował kolizję na ul. Tuchowskiej

FLESZ - Wypalenie zawodowe? Czas wrócić do biura

Obywatelskie zatrzymanie na autostradzie pod Tarnowem

Do pierwszego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło w miniony wtorek 29 czerwca. Około godziny 11 kierowca jadący autostradą A4 w kierunku Krakowa skontaktował się z dyżurnym tarnowskiej policji i poinformował go, że jedzie przed nim dziwnie poruszający się samochód dostawczy. Według relacji świadka, kierowca dostawczaka miał spore problemy z utrzymaniem się w swoim pasie ruchu, co mogło sugerować, że jest pod wpływem alkoholu.

- Zgłaszający jechał cały czas za niepewnie poruszającym się autostradą kierowcą, który w pewnym momencie zjechał na MOP Rudka i zatrzymał się na parkingu - informuje asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy KMP Tarnów.

Świadek zaparkował swój pojazd obok i podszedł do kierowcy dostawczaka. Wyczuł od niego silną woń alkoholu i postanowił szybko zareagować, wyciągając kluczyki ze stacyjki.