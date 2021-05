Tarnów. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza nie będzie już przyjmował pacjentów z koronawirusem i likwiduje oddziały covidowe

W czwartek (13.05) rano w szpitalu św. Łukasz przebywało 11 pacjentów zakażonych koronawirusem. Całkowite wygaszenie oddziałów covidowych nastąpi w najbliższych dniach. Będzie jednak odbywało się stopniowo. Lecznica już nie przyjmuje zakażonych koronawirusem. Mają oni trafiać do innych szpitali w mieście i regionie.

Decyzja o odmrażaniu placówki podyktowana jest chęcią uruchomienia w pełni zabiegów planowych oraz spadkiem pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy wymagają hospitalizacji. Prawie trzy czwarte łóżek covidowych w lecznicy stoi pustych.

- Chcemy stopniowo ograniczać łóżka dla pacjentów covidowych i powoli wracać do normalnego trybu pracy. Chodzi o to, żeby operacje planowe ruszyły w pełni, bo tak to wszystko działało tylko w ograniczonym zakresie – mówi Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. - Nie przyjmujemy nowych pacjentów zakażonych koronawirusem, a tych, którzy u nas jeszcze przebywają doleczymy do końca – dodaje.